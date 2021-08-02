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【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽

股樓投資 17:54 2021/08/02

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隨着屯馬全綫通車，啟德區基建及交通配套迅速發展，近月當區更是新盤連連，發展商及投資者相當看好當區樓市前景。美聯劉寶琪表示，最近有睇好該區前景之投資客，透過該行「即睇即買」龍譽1房戶，單位放盤短短1小時即沽出。

成交單位為龍譽1B座中層D室，實用面積358方呎，屬1房間隔，屬開放式廚房設計，單位企理新簇，放盤不足1小時即吸引同區客承接，打算購入作投資用途，成交價860萬元，折合實用呎價約24,022元。

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劉寶琪補充，啟德區7月全月二手買賣成交錄約24宗，承接力不俗。

資料顯示，龍譽位於沐寧街9號，發展商為保利置業，共有6座，提供930伙，間隔由開放式至四房戶，另設有複式單位；實用面積則由228至2,698平方呎不等。屋苑由2018年11月起入伙，樓齡不足3年。由於具有樓齡新、戶型多元化及鄰近港鐵啟德站等優點，龍譽備受區內外用家及投資者青睞。

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撰文 : 謝昕蕎

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