【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股

▲ 6月份CPI升幅雖遠遜市場預計，但憧憬通脹重臨，iBond價格創新高。

8月開局股債開門紅，除了港股勁升外，通脹掛鈎債券（iBond：04246）也報喜，今天（8月2日）升0.05%，收報104元，據經濟通的資訊，官債創在港交所（00388）掛牌以來的收市新高，專家歸因於昨天約110億元消費券開始派發，市民爭相血拼消費，料有助帶旺經濟，以及刺激整體消費物價指數（CPI）。

獨立股評人胡孟青預計，iBond在104.5元短暫見頂。而韓資樂天證券銷售總監陳欣、以及致富證券董事暨證券業務主管郭家安，不約而同齊料iBond已到價，建議投資者宜高沽套現變相賺息，再趁股票於上周急跌後吼位低撈績優高息股。

港6月基本通脹率0.4%【下一頁】

不過，業界提醒，雖然6月份CPI放緩，只升0.7%，但相信主要受疫下延後消費等短暫影響，往後通脹升溫。事實上，大行花旗更上調明年CPI預估，從2.2%調高至2.3%漲幅，跑贏iBond兩厘包底息。

綜合分析指，當總額約360億元的電子消費券悉數到手後，料港人花費將不只用所得的5000元，加上經濟顯著改善，通脹率料仍續升。況且，全球天災令供應鏈呈樽頸，將引起輸入性通脹。

官債自6月24日上市至今逾1個月，經濟通的數據顯示，iBond最高見104.05元，最低報102.8元。

此外，如按季度來看，市料第3季CPI升幅最明顯，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧指，已把第3季CPI由本來料按年升3.9%，現預計勁彈4.1%才見頂，第4季亦從升2.6%上調至升2.7%。

至於以全年預測衡量，黃栢寧亦把今年CPI預估由升1.8%調高至升1.9%，明年則從2.2%調升至2.3%。可是，華僑永亨經濟師李若凡卻維持未來兩年各升2.1%的估計。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪