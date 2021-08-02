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約會手機應用程式Unjected被Apple下架 全因為未接種疫苗者提供約會

環球政經 18:01 2021/08/02

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Apple上周六(7月31日)表示，約會應用程式Unjected違反新冠肺炎內容政策，因此強行從Apple Store下架，市民無法更新及下載該應用程式。Unjected的創辦人承認事件，並表明會就此事上訴。

【用戶隱私】用戶集體訴訟遭Zoombombing攻擊 Zoom須支付6.6億港元和解金 【下一頁

Apple發言人引述Unjected創辦人的採訪，指有關程式讓未接種疫苗者，透過Unjected結識與其他抱持相同立場的人士，甚至進行約會。發言人強調，Apple政策要求與新冠肺炎疫情的資訊，必須要來自可靠來源，包括政府、非政府組織及經過認證的可信賴企業。

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠 【下一頁

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Unjected的創辦人湯姆森 （Shelby Thomson）表示，民眾有權分享自身的醫療狀況及選擇自由，Unjected亦為未接種疫苗者帶來結識他人的機會。湯姆森表明會就下架向Apple上訴，但坦承重新上架機會甚微。Unjected的Instagram帳戶則貼出新聞截圖，表示必須繼續發聲，持續抗衡制約民眾自由的審查。

 

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責任編輯：羅浩濂

新冠肺炎 疫苗 Apple 疫情

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