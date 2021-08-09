【英國禁飛令】港府簡化疫情風險等級　國泰航空8.9起重新往返英國印尼菲律賓、僅限已打疫苗港人

▲ 【英國禁飛令】港府擬簡化疫情風險等級 英國返航航班有望重啟、僅限已打疫苗港人

英國禁飛令維持逾一個月，港府公布最新「抗疫屏障」策略，當中提及簡化疫情地區分類，分為高中低三類，擬容許來自高風險地區、已接種新冠疫苗的香港人抵港，但非港人則不能來港。港府8月3日正式公布，容許航空公司有望可重啟現時被為「極高風險地區」來港客機航班，包括英國、菲律賓和印尼的返港航班。

國泰航空 （00293） 原先僅能營運香港往英國航班，但提供訂製服務，協助英國出發旅客先到歐洲或中東國家留21日，再從當地乘搭航班回港，避開「英國禁飛令」限制。

國泰航空因應港府最新安排宣布，於8月9日起恢復往返英國、印尼及菲律賓的航班。已完成疫苗接種的香港居民若最近曾在A組指明國家（包括英國、印尼及菲律賓）逗留，將再次能夠入境香港。香港居民的12歲以下子女若由符合上述條件的成年人士陪同，無論他們的疫苗接種情況如何，都可以登機來港。

國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港，可見【下一頁】

在簡化級別前，香港設有5級（A1、A2、B、C、D）的疫情風險級別，當中巴西、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及英國定為極高風險地區，21日曾在當地逗留2小時的人士將不可抵港。

行政長官林鄭月娥稱，簡化措施後所有來港人士需要出示登機前72小時的陰性檢測證明。高風險地區將只容許完成接種疫苗的香港居民登機來港，中風險地區只容許香港居民和已接種疫苗的非香港居民來港。

所有海外來港人士須在指定檢疫酒店強制檢疫，已接種疫苗人士的檢疫期視乎高中低風險地區分別為21天、14天、7天。

更多「抗疫屏障」新措施，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘