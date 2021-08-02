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【英國禁飛令】港府擬簡化疫情風險等級　英國返航航班有望重啟、僅限已打疫苗港人

股市 17:40 2021/08/02

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【英國禁飛令】港府擬簡化疫情風險等級　英國返航航班有望重啟、僅限已打疫苗港人

英國禁飛令維持逾一個月，港府公布最新「抗疫屏障」策略，當中提及簡化疫情地區分類，分為高中低三類，擬容許來自高風險地區、已接種新冠疫苗的香港人抵港，但非港人則不能來港。換言之，航空公司有望可重啟現時被為「極高風險地區」來港客機航班，包括英國返港航班。

國泰航空 （00293） 目前僅能營運香港往英國航班，但提供訂製服務，協助英國出發旅客先到歐洲或中東國家留21日，再從當地乘搭航班回港，避開「英國禁飛令」限制。

國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港，可見【下一頁】

目前香港設有5級（A1、A2、B、C、D）的疫情風險級別，當中巴西、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及英國定為極高風險地區，21日曾在當地逗留2小時的人士將不可抵港。

行政長官林鄭月娥稱，簡化措施後所有來港人士需要出示登機前72小時的陰性檢測證明。高風險地區將只容許完成接種疫苗的香港居民登機來港，中風險地區只容許香港居民和已接種疫苗的非香港居民來港。

所有海外來港人士須在指定檢疫酒店強制檢疫，已接種疫苗人士的檢疫期視乎高中低風險地區分別為21天、14天、7天。

更多「抗疫屏障」新措施，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 航空 英國 國泰航空（00293） 國泰航空

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