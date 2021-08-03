【東京奧運】第11日產生24金 體操最後3個單項

東京奧運賽事邁入中段，多項賽事陸續完成。周二（3日）將會是體操最後一個比賽日，產生3個單項冠軍。是日最多金牌誕生的會是田徑場，共有6金，最受矚目要數女子200米。另外，男子籃球8強亦會揭起戰幔，大熱門美國隊會面對歐洲勁旅西班牙。

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今屆體操賽事即將完結，最大焦點要數美國名將拜爾斯（Simone Biles）退賽。周二舉行的3個單項中，便有拜爾斯原定會參加的平衡木決賽，她早前退出女子團體﹑個人全能及跳馬，但無宣布不參加平衡木決賽，美國體操隊昨晚確認，她今日會出戰，外界可再次目睹拜爾斯在體操場表演的身影。

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田徑會是周二的金牌大戶，共有6枚金牌產生。破奧運紀錄獲得女子100米金牌的牙買加跑手湯普森（Elaine Thompson-Herah），預計會參加女子200米決賽，力求成為衛冕冠軍兼雙料女飛人。

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男子籃球的8強賽事亦會在周二開始，大熱門美國隊對陣西班牙。西班牙陣中不乏NBA球星，亦是傳統歐洲籃球勁旅，美國預計會有一場苦戰。今屆賽事大放異彩的斯洛文尼亞控衛當錫（Luka Doncic）將率隊，決戰歐洲另一勁旅德國。

金牌及重點賽事（香港時間）

籃球男子8強 斯洛文尼亞對德國（09：00）

田徑女子跳遠決賽（09：50）

划艇女子200米單人皮艇決賽（10：37）

划艇男子1000米雙人決賽（10：53）

划艇男子1000米單人決賽（11：20）

田徑男子400米欄決賽（11：20）

帆船女子49FX級決賽（11：33）

划艇女子500米雙人皮艇決賽（11：46）

拳擊女子羽量級54至57公斤決賽（12：05）

帆船男子49FX級決賽（12：33）

籃球男子8強 西班牙對美國（12：40）

帆船男子單人芬蘭級決賽（13：33）

跳水男子3米彈板決賽（14：00）

帆船男女混合多體船諾卡拉17級決賽（14：33）

體操男子雙槓決賽（16：00）

場地單車女子團體追逐賽決賽（16：26）

場地單車男子團體追逐賽決賽（16：44）

體操女子平衡木決賽（16：50）

體操男子單槓決賽（17：39）

拳擊男子輕量級63至69公斤決賽（18：05）

田徑男子標槍決賽（18：20）

舉重男子109公斤級決賽（18：50）

田徑女子鏈球決賽（19：35）

田徑女子800米決賽（20：25）

田徑女子200米決賽（20：50）

摔角男子古典式77公斤級決賽（時間待定）

摔角男子古典式97公斤級決賽（時間待定）

摔角女子自由式68公斤級決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培