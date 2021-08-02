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【貴州茅台】茅台上半年淨利潤增長9.1%　一文睇清大行點評

股市 17:29 2021/08/02

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茅台中期業績符預期。（資料圖片）

貴州茅台（滬：600519）發布中期業績，上半年實現營業收入490.87億元（人民幣．下同），按年增長11.7%；歸母淨利潤246.54億元，按年增9.1%；第二季收入及淨利潤的按年增幅則為11.6%和12.5%。

富瑞發表報告指，茅台業績符合該行預期，近期的河南暴雨和南京疫情擴散，對白酒於宴會和餐飲場景的銷售和需求均造成影響，但不認為這會影響茅台下半年收入增長，因送禮及零售渠道等市場需求穩健。該行指，茅台直銷渠道的銷售擴張，將支持茅台均價提升及公司營利能力，基於強勁市場需求和長遠增長的高能見度，維持「買入評級」。

國金證券：茅台半年任務超半

國金證券報告指，茅台全年目標為營業收入增長10.5%，半年任務超半，判斷公司可借助「直銷+非標放量」實現噸價的間接上行，「供需缺口+強品牌力」為價格的核心支撐，當前飛天批價提價至散瓶3010元、整箱3770元。

該行指，2021年茅台基酒目標產量5.53萬噸，按年增加10%，系列酒產量2.9萬噸，新增產能釋放有望進一步支撐未來業績。當前市場擔憂政策、疫情反覆等風險，但認為茅台中長期護城河穩固，具備強議價權，依舊是最攻守兼備的龍頭白酒。

【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億　獲花旗上調H股目標價至410元

【貴州茅台】首季淨利潤增長6.6%低預期　增長率遠遜去年

編輯：區嘉俊

A股 業績公布 貴州茅台（滬：600519）

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