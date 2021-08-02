【信義系】信義光能上半年多賺1.2倍、中期息增1倍至17仙　信義能源多賺42%

▲ 信義光能上半年多賺1.2倍

信義系公布中期業績。藍籌股信義光能 （00968） 截至6月底止上半年，盈利按年增118.4%至30.72億元。信義光能擬派中期息17仙，按年增1倍。

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期內，收益按年增74.7%至80.74億元。主要收入來源太陽能玻璃銷售錄得66億元，按年增89.2%，太陽能發電場業務則增30.1%至14.8億元。

信義光能指，強勁業務增長主因上半年太陽能玻璃銷售量增加及平均售價上升。儘管該等價格因下游需求增長低於預期，以及太陽能玻璃的行業供應增加，而於第二季開始下降，但第一季集團主要太陽能玻璃產品的平均市價仍然高企。

集團指，取消新光伏項目的補貼可提高太陽能項目未來現金流的穩定性及可預測性，並降低投資者風險，有利於集團的太陽能發電場開發及經營業務。此外，更多的市場主導及加快的下游裝機增長亦潛在使集團的太陽能玻璃業務受益。

信義能源上半年多賺41.8%息7.4仙

信義能源 （03868） 上半年盈利按年增41.8%至6.2億元，可供分派收入增29.9%至5.3億元，擬派中期息7.4仙，按年增23.3%。期內，收益按年增30.4%至11.1億元。

信義能源指，集團近期收購的太陽能發電場項目全面運作，而太陽能發電場項目所在地區的晴朗天氣亦致使集團太陽能發電場項目的總發電量有所增加。

信義能源指，正考慮於中國正式展開碳交易活動時參與有關活動，相信推出該等措施將有利於集團的業務發展。集團又指，計劃下半年完成向獨立第三方收購總核准容量為100兆瓦的平價上網太陽能發電場項目，預計今年集團將有能力完成不少於700兆瓦的太陽能發電場項目的收購事項。

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編輯：袁諾曦