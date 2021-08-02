為寶貝女成長環境決心搬屋　年輕爸媽遇熱心業主減價售樓　753.8萬入市將軍澳廣場

為人父母，最大心願就是子女生活無虞，古代有孟母三遷，現代也有不少慈父慈母甘願為讓子女有更佳成長環境而搬屋，居住環境、校網、配套設施等成為主要考慮因素。

利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳廣場二期7座低層G室二手成交，單位實用面積約442方呎，採兩房設計，望園景，環境清幽。原業主開價760萬元，經議價後減價6.2萬元或約0.8%，最終以753.8萬元成功沽出，折合實用面積呎價約17,054元。

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蔡庭勇補充，買家為一對年輕夫婦，原與家人同居於觀塘，見將軍澳區發展比較完善，為能讓女兒有較好生活環境，於是開始在將軍澳區物色居所。雖然上述單位的價錢稍為超出預算，但買家一看便愛上，因為屋苑附近設大型會所，樓下連接大型商場及港鐵站，交通方便。買家與家人商量一個晚上，第二天再與家人睇樓及與業主議價，以免錯過單位，業主也打算幫助年輕夫婦上車，故減價放售。

據了解，原業主於2016年6月，以約495萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約258.8萬元，單位升值52%。

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