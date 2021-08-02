【大行點睇】中電中期純利跌逾2成 每股中期股息派0.63元 瑞信予「跑贏大市」評級

中電（00002）今日公布中期業績，主要受累於澳洲業務減值虧損，其純利按年跌23%至46億元，每股中期股息派0.63元。中電今早曾微升0.6%，其後轉跌1.3%，收報79.15元。

瑞信發表研究報告指，集團中期經營盈利按年跌7%至57億元，大致符合市場預期。主要因煤價上升及可再生能源業務利潤較低，導致內地市場的經營利潤下跌23%。該行料，中電將繼續於內地探索可再生能源電網項目的投資機會。

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該行認為，期內澳洲經營利潤下跌三成，顯示出其當地能源業務表現疲弱。部份損失已被客戶業務貢獻增加所抵銷，管理層預期近日經營前景仍存在挑戰。

瑞信指，雖然中期盈利下跌，但中電派息仍然穩定，股息率約為3.9%，維持「跑贏大市」評級，目標價88元。

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