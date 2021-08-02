  • 31°C
香港時間 : 2021802日 (一) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中電中期純利跌逾2成 每股中期股息派0.63元 瑞信予「跑贏大市」評級

股樓投資 18:02 2021/08/02

分享：

中電（00002）今日公布中期業績，主要受累於澳洲業務減值虧損，其純利按年跌23%至46億元，每股中期股息派0.63元。中電今早曾微升0.6%，其後轉跌1.3%，收報79.15元。

瑞信發表研究報告指，集團中期經營盈利按年跌7%至57億元，大致符合市場預期。主要因煤價上升及可再生能源業務利潤較低，導致內地市場的經營利潤下跌23%。該行料，中電將繼續於內地探索可再生能源電網項目的投資機會。

【恒生業績】恒生半年少賺4% 但派息增15.7%至1.1元 大摩指業績勝預期  詳情請看[下一頁]

該行認為，期內澳洲經營利潤下跌三成，顯示出其當地能源業務表現疲弱。部份損失已被客戶業務貢獻增加所抵銷，管理層預期近日經營前景仍存在挑戰。

瑞信指，雖然中期盈利下跌，但中電派息仍然穩定，股息率約為3.9%，維持「跑贏大市」評級，目標價88元。

【恒生業績】恒生半年少賺4% 但派息增15.7%至1.1元 大摩指業績勝預期  詳情請看[下一頁]

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 經濟 派息 目標價 純利 中電 澳洲 香港

上一篇文章

【美股焦點】Square斥資290億美元收購澳洲公司Afterpay

下一篇文章

約會手機應用程式Unjected被Apple下架 全因為未接種疫苗者提供約會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券