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【東京奧運】觀賽期間可以做咩？ 戴利仔不停織

環球社會熱點 09:05 2021/08/03

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大部分東京奧運賽事因防疫原因閉門作賽，觀眾席上只有其他國家運動員。近日1張英國跳水王子戴利觀賽圖片在網上引來熱議，戴利被捕捉到在觀眾席上編織畫面。不少網民表示，看到戴利編織後更覺得他是完美男人。

戴利四戰奧運終東京奧運奪金 打破夢之隊壟斷 【下一頁】

東京奧運女子3米彈板周日（1日）舉行，直播鏡頭捕捉到戴利（Tom Daley）一邊觀賽，一邊編織的畫面。據悉，該場比賽沒有英國選手參加。英國廣播公司（BBC）評論員唐斯（Katherine Downes）指，戴利當時正編織一樣紫色物件。有照片顯示，戴利還不時向其他運動員展示「作品」。

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相關圖片在網上廣為流傳後，有網民指編織物似乎是帽子，推測或是為他現年3歲兒子羅伯特（Robert）所製。不少網民直言，看到戴利編織圖片後更增對其喜愛程度。有意大利網民在社交平台Twitter上表示，自己從此擁有一個新偶像。有人戲言各大百貨公司應做好準備，迎接瘋狂編織的新潮流，織針銷量或更勝當年凱特王妃（Kate Middleton）身穿的連衣裙。

荷蘭長跑天后東京奧運老馬失蹄 力挽狂瀾爭3金  【下一頁】

因疫情緣故，是次東京奧運規定所有選手完成比賽後48小時內，必須退宿離開。現年27歲的戴利上周一（26日）與夥伴Matt Lee取得跳水男子雙人10米高台冠軍，周五（6日）還需出戰跳水男子單人10米高台預賽，故能在此期間觀看其他賽事。戴利曾指編織有助他保持精神集中，他更開設Instagram專頁展示自己編織成果，吸引40.5萬網民追蹤。

責任編輯：李俊儀

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