【美股分析】亞馬遜股價單日暴瀉7% 分析師指現在是買入時機！

全球最大電商亞馬遜（Amazon, AMZN）上周五公布業績，公司收入按年增長27%至1,130億美元，低於市場預期的1,150億美元，觸發股價單日大瀉7.56%至3,327美元。公司管理層預期收入增長放緩將持續影響未來公司表現，亞馬遜財務總監Brian Olsavsky在分析員會議中指出，收入按年增長困難的狀況將會在未來數季持續。

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不過，GlobalData合伙人Neil Saunders提醒，亞馬遜收入增長仍高達27%，他指過去市場期望過高，但隨著經濟開始復甦，電商的收入增長預期亦會開始變得「貼地」。他又在報告指出，人們在疫情放緩後重回日常生活及疫情前的消費習慣，這是投資者所始料來及的事，由美國電商零售只略為增長12.6%便可見一班。

SIG Susquehanna首席分析員Shyam Patil則將亞馬遜的目標價由5500美元削減至5000美元，但仍然對其樂觀看法，更指「現在是很好買入亞馬遜的時機」。他認為由兩年的複合增長率來看，趨勢仍然很強勁，而投資者也沒有擔心的理由，最終在強大的電商、雲端及廣告業務支撐下，他們仍是看中亞馬遜的長線結構性增長。

瑞銀分析員Michael Lasser領導的團隊則維持對亞馬遜買入評級，但卻將未來12個月的目標價由4,350美元降至4,020美元。該行指亞馬遜正面對「轉型期」，預計美國經濟重啟下，整體線上銷售市場走勢會較呆滯。

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