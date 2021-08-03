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【消費券熱話】母親要求兄弟上繳消費券 稱要買梳化 網民：要唔要買咁豪呀？

理財智慧 06:00 2021/08/03

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消費券在一號開始發放，市民可以各自在平台領取。收到第一期的2000元，又該花在甚麼地方上呢？近日有網民於網上討論區發文，指母親要求自己進貢消費券。

網民經歷：

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網民計算沙發的價錢，指加上父母的消費券後一共有八千元，大嘆「要唔要買咁豪呀？」樓主回應指他不覺得母親會用自己的消費券。有人根據樓主這次的經歷，建議他以後掙多少錢都不能告訴母親，說一半就好。例如月入三萬，就說只有一萬五千元，不怕母親再次獅子開大口。

【異動股】中央要求改善外賣員待遇 美團股價大跌逾13%【下一頁

不過網民覺得樓主要夾錢是正常的，畢竟他有份坐這張沙發，「沙發是全家享受」。而且按這個道理來說，樓主不算是上貢消費券，因為他有份坐。

【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

 

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責任編輯：張瑋婷

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