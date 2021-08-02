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【Apple博物館】新Apple主題博物館登陸波蘭華沙　將展示1500件Apple產品

商業 19:39 2021/08/02

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新Apple主題博物館將會在波蘭華沙揭幕，當中將會展示1500件Apple旗下的產品。(華沙諾布林工廠官方照片)

一所規模較小的非官方 Apple主題博物館早已坐落波蘭皮亞塞奇諾，但隨著展品的數量不斷增加，必需興建新的博物館以擴充發展。據外媒報道，該新博物館將會在波蘭華沙揭幕，當中將會展示1500件Apple旗下的產品。

【法拉利】法拉利兩款新跑車　竟用iPhone 12 Pro Max拍片宣傳？（有片）

該博物館佔地約320萬平方厘米，其展示的展品可謂包羅萬有，包括Apple 電腦、手機配件 、海報和限定推出的紀念品等。值得一提的是，一些短時間推出遭撤回的產品，甚至乎並沒投產的原型機等均會於該博物館亮相。而當中印有Apple創辦人Steve Wozniak簽名的Apple I電腦外界更被視為「鎮館之寶」。

負責帶領策劃該博物館的 Japko總裁Krzysztof Grochowski指，博物館所展示的產品均見證了Apple的發展和演變過程，這將會是全球最大型和收藏最完整的同類博物館。他續稱，博物館將設置無線感測網絡，向遊客介紹展品。

據悉，此Apple博物館將選址華沙諾布林工廠大廈，並且會在今年秋季正式開放供遊客參觀。

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責任編輯：陳泳如

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