【恒生業績】恒生半年少賺4% 但派息增15.7%至1.1元 大摩指業績勝預期

恒生銀行（00011）今日（2日）公布截至今年6月底止中期業績，純利87.7億元，按年減少4.1%。集團同時派第二次中期息1.1元，上半年總共每股派2.2元，去年同期共派1.9元。大摩發表研究報告指，恒生上半年稅前溢利為103億元，按年跌3%，但較市場預期高1%，也較該行預期高15%，每股派息1.1元同樣符合預期。恒生股價今日靠穩，升0.6%，報150元，成交額1.6億元。

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恒生上半年營業溢利按年挫8.2%，至102.2億元。平均股東權益回報率9.9%，按年跌0.6個百分點。恒生財務總監梁永樂認為，低息壓力仍存在，淨利息收益率仍未見底，而去年下半年起恒生已積極優化資產表結構，以抵銷息口下行壓力。

大摩指，恒生上半年業績均好過預期，其中淨利息收入雖稍低於該行及市場預期，淨息差則與去年下半年及預期一致，而非利息收入表現則高於該行預期，主要是受惠費用收入理想以及公平值收益，而非利息收入及整體收入大致符合該行預期。該行又指，期內成本按年升7%至67.5億元，符該行預期，並較市場預期高6%，撥備前溢利則較市場預期低5%，卻高於該行預測8%。

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記者：郭秀慧