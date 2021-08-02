【美股焦點】Square斥資290億美元收購澳洲公司Afterpay

據外媒報道，美國移動支付公司Square（SQ）計劃以290億美元（約2,248億港元）全股票交易，收購澳洲金融科技公司Afterpay（澳：APT），引入後者的「先買後付」技術，來進一步擴大其客戶群並增加收入。據報這筆交易是Square有史以來規模最大的收購案，亦將成為澳洲歷來規模最大的收購案，預計於明年第一季度正式完成。

據悉每一股Afterpay將獲得0.375股Square的A類股份，根據Square上周五（7月30日）收市價格計算，每一股Afterpay相當於126.21澳元，溢價高達31%，消息刺激Afterpay股價於周一（8月2日）開市後一度上漲29%。而合併完成後，Afterpay股東將會擁有約18.5%的股份，

Afterpay允許消費者分期付款，以及先買後付。截至今年6月底，Afterpay 在全球擁有超過1600萬消費者和近10萬家商家作為客戶，包括時尚、家居、美容和體育用品領域的大型零售商。Square表示，「先買後付」為提供了一個極具吸引力的機會，由於消費者正逐漸從偏離傳統信貸方式，特別是年輕一代，因此商家需要不斷更新消費方式。

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编辑：李勝男