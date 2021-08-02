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【本港經濟】本港零售業總銷貨價值按年升5.8%至281億 2021上半年則增8.4%

理財智慧 17:52 2021/08/02

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政府統計處今日（2日）公布2021年6月份最新的零售業銷貨額數字，其總銷貨價值臨時估計為281億元，較去年同期上升5.8%；而2021上半年則較同期上升8.4%，而5月零售業總銷貨價值的修訂估計較2020年同月上升10.4%。

2021年第2季與第1季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升3.3%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升3.6%，當中網上銷售佔8.1%為23億元，較去年同期上升63.8%。

【用戶隱私】用戶集體訴訟遭Zoombombing攻擊 Zoom須支付6.6億港元和解金：【【下一頁

而和去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.6%）；百貨公司貨品（下跌20.3%）；傢具及固定裝置（下跌3.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.8%）；以及眼鏡店（下跌2.7%）。

而其他未分類消費品的銷貨價值上升16.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升31.8%）；服裝（上升18.8%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升10.6%）；藥物及化妝品（上升8.9%）；汽車及汽車零件（上升36.0%）；燃料（上升5.1%）；中藥（上升10.8%）；以及書報、文具及禮品（上升6.8%）。

政府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷售在六月繼續按年上升。第二季合計，零售業總銷貨量經季節性調整後較上一季增長3.6%。然而，由於訪港旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平；又指出消費券計劃將有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持。

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 政府統計處 零售業銷貨額 香港

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