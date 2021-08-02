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【東京奧運】Google搜尋隱藏版AR功能　可觀看東奧選手3D運動姿態

科技 19:10 2021/08/02

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Google在其行動裝置版搜尋功能中，加入「3D 搜尋結果互動」，陸續加入不同奧運選手的3D運動姿態影像。

東京奧運賽事已過了一半，各國選手表現得十分亮眼。大眾可在Google搜尋查詢2020東京奧運各國的獎牌資訊統計、賽事相關照片與新聞之外，原來也藏有隱藏功能。Google在其行動裝置版搜尋功能中，加入「3D 搜尋結果互動」，陸續加入不同奧運選手的3D運動姿態影像，如羽毛球女子單打銅牌得主辛度（Pusarla V. Sindhu）的跳殺、擊球等姿勢。

【東京奧運】外媒以AR介紹東奧新項目　讀者近距離觀賞運動員英姿

【東京奧運】東奧5,000枚獎牌　621萬部廢舊電子設備提煉而成

在奧運期間，用家可在行動裝置上的Google搜尋中，輸入「奧運」，就可看到更多運動項目及選手運動3D模式，像是日本網球選手大坂直美（Naomi Osaka）、美國鈍劍選手陳海翔、英國田徑明星選手Dina Asher-Smith等。

    點擊圖片放大

用戶其後可點選各項目中的「透過3D模式檢視」，依照屏幕顯示的資訊，然後再點擊「在你的空間中檢視」後，把手機朝下地面或平坦無雜物的表面緩慢左右移動，等待數秒後，就會看到奧運場上的運動選手現身，甚至可以縮放選手3D影像在真實空間呈現的比例。值得一提的是，必須打開手機喇叭，不同運動項目會有不同的聲音出現。

【東奧限定】Google夥日本動畫公司推動畫網頁遊戲　網民大讚製作精緻

責任編輯：曾曉汶

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