【樓市熱話】表妹被逼遷 收留她後發現生活習慣太差 更惡人先告狀 網民：鵲巢鳩占

香港地少人多，不像外國的人總會有大房子，甚至是擁有多於一個房地產。一旦交不起租，又或被逼遷，住處就成人生最大的問題。近日有網民於網上討論區發文，指表妹被逼遷，母親收留了她。

樓主的表妹被逼遷，不太清楚原因。但母親從小到大都很疼表妹，看到她沒地方住，又不能回家，就收留了她。才住了一星期，樓主就發現表妹的生活習慣很差。

生活習慣：

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種種惡行，令樓主忍不住向母親抱怨。但母親也只會叫他忍讓，又指表妹找到住處就會搬，現在不能叫她走。樓主心想：「咁點解當初決定收留佢個陣唔同我地商量下先？」

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網民明白母親的心態，指親戚一場, 住幾個月也是情有可原。樓主回應，不介意她多住一會，但希望她可以考慮到本來在住的人。有人覺得樓主慘了，因為讓她搬進來住後，她應該不會走了。最好的辦法是自己搬走。網民不同意，因為結果只會是鵲巢鳩占到時候連自己的房間也沒了。

有人大笑：「女人係咪都中意偷用其他女人嘅護膚品？」，樓主覺得是因為護膚品貴，表妹想省錢。

網民出奇招，建議樓主跟母親說，如果表妹不走，他就不交家用。

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責任編輯：張瑋婷