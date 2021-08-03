  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】表妹被逼遷 收留她後發現生活習慣太差 更惡人先告狀 網民：鵲巢鳩占

理財智慧 13:00 2021/08/03

分享：

香港地少人多，不像外國的人總會有大房子，甚至是擁有多於一個房地產。一旦交不起租，又或被逼遷，住處就成人生最大的問題。近日有網民於網上討論區發文，指表妹被逼遷，母親收留了她。

樓主的表妹被逼遷，不太清楚原因。但母親從小到大都很疼表妹，看到她沒地方住，又不能回家，就收留了她。才住了一星期，樓主就發現表妹的生活習慣很差。

生活習慣：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

種種惡行，令樓主忍不住向母親抱怨。但母親也只會叫他忍讓，又指表妹找到住處就會搬，現在不能叫她走。樓主心想：「咁點解當初決定收留佢個陣唔同我地商量下先？」

【居屋裝修】退休船長緬懷航海時代　45萬裝修25年舊居屋　弧形衣帽間帶出船頭感覺　廚房藍白配融入海洋元素【下一頁

網民明白母親的心態，指親戚一場, 住幾個月也是情有可原。樓主回應，不介意她多住一會，但希望她可以考慮到本來在住的人。有人覺得樓主慘了，因為讓她搬進來住後，她應該不會走了。最好的辦法是自己搬走。網民不同意，因為結果只會是鵲巢鳩占到時候連自己的房間也沒了。

有人大笑：「女人係咪都中意偷用其他女人嘅護膚品？」，樓主覺得是因為護膚品貴，表妹想省錢。

網民出奇招，建議樓主跟母親說，如果表妹不走，他就不交家用。

【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 香港 網上討論區 地產

上一篇文章

【電動車】中國電動車銷量排名重新執位 理想汽車超前蔚來

下一篇文章

[恒大危機] 穆迪五周內兩降恒大評級 跌至Caa1展望負面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價