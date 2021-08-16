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【內房數據】華潤置地上月銷售按年跌4%　一文看清7月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:24 2021/08/16

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一文看清7月內房銷售數據

內房公布7月銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，基於高基數效應，該行主要追蹤的大型內房銷售於7月按年跌5%，年初至今的增長放緩至32%。富瑞指，嚴厲的政策立場將令投資者情緒在未來幾個季度受壓，對內房股維持審慎。本網以一文形式綜合各內房股銷售數據，以供讀者參考。貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售數據，看【下一頁】

華潤置地 （01109） 7月銷售金額約230.1億元，按年跌4.0%；合同銷售建築面積約129.89萬平方米，按年升14.6%。首7個月累計合同銷售金額約1,878.1億元，按年增長39.3%；累計合同銷售建築面積約1093.24萬平方米，按年增長46.7%。

新城發展 （01030） 7月合約銷售金額約168.88億元 ，按年跌19.4%；合約銷售面積約155.39萬平方米。首7個累計合同銷售金額約1,345.53億元，按年升13.6%；累計銷售面積約 1,242.35萬平方米。

越秀地產 （00123） 7月合同銷售金額約為51.33億元，按年下降約20%，實現合同銷售面積約為19.66萬平方米，按年下降約25%。首7個月累計合同銷售金額約525.16億元，按年上升約19%，佔全年銷售目標1122億元的47%，累計合同銷售面積約198.82萬平方米，按年上升約12%。

中梁 （02772） 7月合約銷售金額約120億元，按年升0.8%，合約銷售面積約95.2萬平方米，合約銷售均價約12,600元平方米。首7個月累計合約銷售金額約1,070億元，按年升34.4%，合約銷售面積約849.4萬平方米，合約銷售均價約12,600元平方米。

世茂集團 （00813） 7月合約銷售額約為220.8億元，按年跌23.8%，合約銷售面積為123.7萬平方米。首7個月累計合約銷售總額約1,748.8 億元，累計合約銷售總面積為 984.6萬平方米，較去年同期分別上升 25%及 24%，平均銷售價格為 每平方米 17,761 元。

合景泰富 （01813） 7月預售額為81.3億元，與去年 同期相比減少11.9%，預售建築面積約為40.8萬平方米，與去年同期相比減少31.9%。

融創 （01918） 7月合同銷售金額約493.5億元，按年跌5.6%，合同銷售面積約351.2萬平方米，合同銷售均價約14,050元平方米。首7個月累計實現合同銷售金額約3,701.1億元，按年增長50%，合同銷售面積約2,545.7萬平方米，合同銷售均價約14,540元平方米。

正榮地產 （06158） 7月合約銷售金額約為120.4億元，按年跌11.5%，合約銷售建築面積約為72.96萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。首7個月累計合約銷售金額約為943.39億元，按年增35.6%，合約銷售建築面積約為570.7萬平方米及合約平均售價約為每平方米16,500元。

禹洲集團 （01628） 7月合約銷售金額為96.51億元，按年跌12.5%；銷售面積為45.7萬平方米；平均銷售價格為每平方米21,117元。首7個月累計銷售金額為623.65億元，按年升15.7%；累計銷售面積為330.2萬平方米；平均銷售價格為每平方米18,885元。

奧園 （03883） 7月核物業合同銷售額約96.2億元，按年增0.7%。首7個月集團之未經審核物業合同銷售額累計約771.9億元，按年28%。

中國海外宏洋 （00081） 7月銷售為42.8億元，按年增1.3%，合約銷售面積為40.2萬平方米，按年增21.6%。首7個月累計合約銷售為475.67億元，按年增48.2%，合約銷售面積為358.78萬平方米，按年增30.4%。

中海外 （00688） 7月合約銷售按年升5.6%至226.99億元，已售面積為102.86萬平方米，按年跌15.7%。首7個月合約銷售為2299.06億元，按年升18.8%，已售面積為1152.41萬平方米，按年增7.1%。

花樣年 （01777） 7月銷售額為約51.17億元，按年增6.5%，相應已售建築面積為約32萬平方米，平均售價為每平方米約15,997元。首7個月累積的銷售額為約332.34 億元，按年增49%，相應已售建築面積為約205.6萬平方米，平均售價為每平方米約16,166元。

陽光100中國 （02608） 7月合同銷售額約1.96億元（包含小股操盤項目3900萬元）， 對應合同銷售面積約15,358平 方 米。首7個月合同銷售額約23.05億元（包含小股操盤項目5.48億元）。

萬科 （02202） 7月合同銷售金額515.4億元，按年增30.8%，合同銷售面積307.1萬平方米。首7個月累計實現合同銷售金額4,059.8億元，按年增7%，合同銷售面積2,498.8萬平方米。

碧桂園 （02007） 7月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約542.8億元，按年持平，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約650萬平方米。

金地商置 （00535） 7月的合約銷售總額約72.86億元，按年增29.1%，而期內合約銷售總面積約33萬平方米，銷售均價為每平方米約22,000元。首7個累計合約銷售總額約490.48億元，按年增33.2%，而累計銷售總面積約223.17萬平方米。

銀城國際 （01902） 7月總合約銷售額約為10.3億元，按年增36%，合約建築面積約為5.6萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,423元。首7個月總合約銷售額約為175.7億元，按年增155.3%，合約總建築面積約為86.8萬平方米及平均合約售價約為每平方米20,248元。

美的置業 （03990） 首7月合同銷售金額約930.8億元，按年增58.5%，而相應的已售建築面積約768.0萬平方米。

上坤地產 （06900） 首7個月累計合約銷售金額約為180.3億元，合約銷售面積約 140.7萬平方米，合約平均銷售價12,817元平方米。

時代中國 （01233） 7月合同銷售為78.95億元，按年微增0.2%，簽約建築面積約37.4萬平方米。首7個月合同銷售為532.74億元，按年增31.7%，簽約建築面積為272.3萬平方米。

中國金茂 （00817） 7月簽約銷售金額175億元，按年跌18.3%，簽約銷售建築面積約118.8萬平方米。首7個月累計取得簽約銷售金額共計1476.5億元，按年增18.8%。

雅居樂 （03383）  7月的預售金額合計為82億元，按年跌22.7%；對應建築面積為52萬平方米，按年跌31.8%；平均價為每平方米 15,758 元，按年升13.4%。

今年首7個月，預售金額合計為835.3億元，按年升27%；對應建築面積為 536.8萬平方米，按年升11.6%；平均價為每平方米15,560元按年升14%。

建業地產 （00832） 7月物業合約銷售按年跌30.5%至23.23億元，合同銷售建築面積約30.8萬平方米，按年跌30.2%，每平方米平均銷售價格為7,543元， 按年減少為0.5%。首7個月物業合約銷售為333.76億元。

旭輝 （00884） 7月合同銷售約208.8億元，按年跌5%，合同銷售面積約100.610萬平方米，合同銷售均價約22,300元平方米。首7個月合同銷售金額約1,570.3億元，按年增52.9%，合同銷售面積約897.94萬平方米，合同銷售均價約17,800元平方米。

德信地產 （02019） 7月合約銷售金額約43.8億元，按832年跌22.1%，合約銷售面積約20.20萬平方米。首7個月集團實現累計合約銷售金額約474.1億元，按年增51.3%，累計合約銷售面積約224.30萬平方米。

祥生控股 （02599） 7月總合約銷售額約為55.6億元，合約建築面積約為42.1萬平方米，及平均合約售價約為每平方米13,200元。首7個月合約銷售總額約為552.4億元，合約建築面積約為418.48萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,200元。

融信中國 （03301） 7月總合約銷售額約為158.5億元，按年增30.5%，合約建築面積約為76.4萬平方米；及平均合約售價約為每平方米20,752元。首7個月總合約銷售額約988.19億元，按年增36.3%，合約建築面積約為479.8萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,594元。

中國恒大 （03333） 7月物業實現合約銷售金額437.8億元，按年跌13%，合約銷售面積543.5萬平方米。首7個月物業累計實現合約銷售金額4,005.6億元，按年增0.4%，合約銷售面積4,844.9萬平方米。

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為人民幣288.09億元，按年增112.3%，合同銷售面積為178.26萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,161元。

力高集團 （01622） 首7個月實現的合約銷售約為264.24億元，建築面積約302.82萬平方米。

佳兆業 （01638） 7月份錄得約100.96億元的合約銷售，按年增加約5.9%，合約建築面積約為59萬平方米，按年增加約5.1%。首7個月的總合約銷售約為739.5億元，總合約建築面積約為439.6萬平方米，分別按年增加約62.3%及64%。

金輝控股 （09993） 7月合約銷售金額約84億元，按年跌3.1%，合約銷售面積約為53.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,600元。首7個月累計合約銷售金額約641.7億元， 按年增39.4%，合約銷售面積約為375.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,100元。

富力地產 （02777） 7月總銷售收入共約82.6億元，銷售面積達約61.24萬平方米。首7個月總銷售收入約733.4億元，銷售面積達約546.41萬平方米，與去年同期相比，銷售收入上升10%，銷售面積下降3%。

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編輯：袁諾曦

金輝控股（09993） 力高集團（01622） 人民幣 富力地產（02777） 港股 國企內房股 民企內房股 傳統經濟股

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