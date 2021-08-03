【內房數據】恒大上月銷售按年跌13%　一文看清7月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清7月內房銷售數據

內房公布7月銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，基於高基數效應，該行主要追蹤的大型內房銷售於7月按年跌5%，年初至今的增長放緩至32%。富瑞指，嚴厲的政策立場將令投資者情緒在未來幾個季度受壓，對內房股維持審慎。本網以一文形式綜合各內房股銷售數據，以供讀者參考。貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售數據，看【下一頁】

融信中國 （03301） 7月總合約銷售額約為158.5億元，按年增30.5%，合約建築面積約為76.4萬平方米；及平均合約售價約為每平方米20,752元。首7個月總合約銷售額約988.19億元，按年增36.3%，合約建築面積約為479.8萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,594元。

中國恒大 （03333） 7月物業實現合約銷售金額437.8億元，按年跌13%，合約銷售面積543.5萬平方米。首7個月物業累計實現合約銷售金額4,005.6億元，按年增0.4%，合約銷售面積4,844.9萬平方米。

大發地產 （06111） 首7個月實現累計合同銷售金額約為人民幣288.09億元，按年增112.3%，合同銷售面積為178.26萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,161元。

力高集團 （01622） 首7個月實現的合約銷售約為264.24億元，建築面積約302.82萬平方米。

佳兆業 （01638） 7月份錄得約100.96億元的合約銷售，按年增加約5.9%，合約建築面積約為59萬平方米，按年增加約5.1%。首7個月的總合約銷售約為739.5億元，總合約建築面積約為439.6萬平方米，分別按年增加約62.3%及64%。

金輝控股 （09993） 7月合約銷售金額約84億元，按年跌3.1%，合約銷售面積約為53.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,600元。首7個月累計合約銷售金額約641.7億元， 按年增39.4%，合約銷售面積約為375.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,100元。

富力地產 （02777） 7月總銷售收入共約82.6億元，銷售面積達約61.24萬平方米。首7個月總銷售收入約733.4億元，銷售面積達約546.41萬平方米，與去年同期相比，銷售收入上升10%，銷售面積下降3%。

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編輯：袁諾曦