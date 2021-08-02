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【內房數據】佳兆業上月銷售按年升近6%　一文看清7月內房銷售數據（不斷更新）

股市 23:18 2021/08/02

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一文看清7月內房銷售數據

內房公布7月銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，基於高基數效應，該行主要追蹤的大型內房銷售於7月按年跌5%，年初至今的增長放緩至32%。富瑞指，嚴厲的政策立場將令投資者情緒在未來幾個季度受壓，對內房股維持審慎。本網以一文形式綜合各內房股銷售數據，以供讀者參考。貨幣單位為人民幣。

重溫6月內房銷售數據，看【下一頁】

力高集團 （01622） 首7個月實現的合約銷售約為264.24億元，建築面積約302.82萬平方米。

佳兆業 （01638） 7月份錄得約100.96億元的合約銷售，按年增加約5.9%，合約建築面積約為59萬平方米，按年增加約5.1%。首7個月的總合約銷售約為739.5億元，總合約建築面積約為439.6萬平方米，分別按年增加約62.3%及64%。

金輝控股 （09993） 7月合約銷售金額約84億元，按年跌3.1%，合約銷售面積約為53.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,600元。首7個月累計合約銷售金額約641.7億元， 按年增39.4%，合約銷售面積約為375.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,100元。

富力地產 （02777） 7月總銷售收入共約82.6億元，銷售面積達約61.24萬平方米。首7個月總銷售收入約733.4億元，銷售面積達約546.41萬平方米，與去年同期相比，銷售收入上升10%，銷售面積下降3%。

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【內房股】內地傳監管部門規管內房企業買地金額 　不得超過年度銷售額4成

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編輯：袁諾曦

金輝控股（09993） 力高集團（01622） 人民幣 富力地產（02777） 港股 國企內房股 民企內房股 傳統經濟股

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