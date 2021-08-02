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【東京奧運】Snapchat推出東奧AR濾鏡 用戶可遠距離和運動員互動

環球政經 19:13 2021/08/02

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東京奧運會進行如火如荼，社交媒體Snapchat近日推出最新版本的AR濾鏡，讓觀眾可以進行運動練習，齊和運動員感受奧運會氣氛。

是次推出的AR濾鏡名為「Train like an Olympian」，旨讓用戶遠距離參與東奧，該濾鏡設有計時功能，而用戶需要在限時內完成3個運動項目的練習，若成功完成上述項目後，會呈現虛擬煙花以作奬勵。

【本港經濟】本港零售業總銷貨價值按年升5.8%至281億 2021上半年則增8.4%：【下一頁

其公司行政總裁Evan Spiegel表示，Snapchat 為體育迷提供了互動的平台，期望此新濾鏡可為用戶及其支持的運動員建立聯繫。

同時，國際奧委會亦在Snapchat上載和奧運相關的節目，當中包括「Best of Olympics」，記錄頂級運動員和歷屆奧運會的故事；以及國際奧委會的原創節目「Unleash the New」，當中分享5名運動員的背後故事，以鼓勵觀眾努力達成目標，而這些運動員更是將參與是次新增的奧運項目，包括3人籃球和滑板等。

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

奧運會 運動員 運動 Snapchat AR

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