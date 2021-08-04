【電子消費券】網民呻Tap & Go扣錯數　香港電訊承諾一星期內退款、金管局：首兩日接86宗投訴

▲ 市民使用消費券現故障 Tap & Go：已修復付款功能

第一期的電子消費券最早8月1日已經「入袋」，不過4大電子消費券營運商之一的「Tap & Go拍住賞」再惹批評，有不少用戶在網上稱Tap & Go使用流程不順暢，甚至出現錯誤扣款。香港電訊 （06823） 最新發表聲明，為系統問題致歉，正盡力找出原因和採取補救措施，若客戶在Tap & Go使用消費券被扣錯數，會在一星期內安排退款，並會在退款程序完成後通知他們。

香港電訊續指，正與支付處理服務供應商Fiserv緊密合作，補救已發現的系統問題，並繼續主動監察情況。公司強調，系統現已恢復正常運作，將密切監察情況。

消費券首日的交易問題似乎非常普遍，不少用戶到Tap & Go的Facebook專頁留言「砲轟」，更有人成立「Tap&Go苦主追討」群組，首兩日已有1400名成員。

綜合用戶投訴，通常都是商戶未能成功收款、需改以現金完成交易、但最終發現原來重複扣數、未能加入Apple Pay等支付程式，有用戶亦都反映未能成功致電客戶服務熱線尋求協助。

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金管局發言人回覆查詢時表示，至周一（2日）下午6時，共接獲86宗儲值支付工具持牌人提供消費券服務的個案，主要涉及系統事宜；Tap & Go 已向金管局報告有關問題。

金管局已要求儲值支付工具持牌人採取適當措施，理順客戶使用流程，亦已責成相關持牌人積極與客戶跟進退款事宜。

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