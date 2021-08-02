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【電子消費券】網民呻Tap & Go扣錯數　金管局：接獲86宗投訴、Tap & Go：已修復

股市 21:09 2021/08/02

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市民使用消費券現故障　Tap & Go：已修復付款功能

第一期的電子消費券周四（1日）已經「入袋」，不少市民隨即使用消費券購物。不過，有使用Tap & Go登記的網民就在網上大呻，昨日使用Tap & Go拍住賞消費時，不論網購抑或實體店購物的過程都非常不順暢，有用戶更加發起「Tap&Go苦主追討」群組，目前共有1400名成員。

Tap&Go消費券首日的交易問題似乎非常普遍，不少用戶到Tap & Go的Facebook專頁留言「砲轟」。綜合用戶投訴，通常都是商戶未能成功收款、需改以現金完成交易、但最終發現原來重複扣數、未能加入Apple Pay等支付程式，有用戶亦都反映未能成功致電客戶服務熱線尋求協助。

金管局發言人回覆查詢時表示，從昨天至今天下午六時，共接獲86宗儲值支付工具持牌人提供消費券服務的個案，主要涉及系統事宜；Tap & Go 已向金管局報告有關問題。金管局已要求儲值支付工具持牌人採取適當措施，理順客戶使用流程，亦已責成相關持牌人積極與客戶跟進退款事宜。

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Tap & Go拍住賞今日中午在Facebook上表示，有見部份客戶未能順利使用消費券付款，與合作伙伴找到原因並已作出改善，讓付款功能逐步恢復正常。

第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠，詳看【下一頁】

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