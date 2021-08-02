【東京奧運】荷蘭長跑天后老馬失蹄 力挽狂瀾爭3金

▲ 荷蘭長跑天后哈桑參加東京奧運女子1,500米長跑初賽險出局。

荷蘭長跑天后哈桑於周一（2日）參加東京奧運女子1,500米長跑初賽，但於比賽期間老馬失蹄不慎跌倒，幾乎無緣挑戰東京奧運3金壯舉。但哈桑爬起身後憑著堅毅鬥志不斷加速衝刺，仍成功跑入準決賽。

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28歲的哈桑（Sifan Hassan）今屆雄心壯志，一共參加女子1,500米、5,000米及10,000米三項長跑賽事，希望能一口氣摘得3面金牌。

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哈桑在周一早上出戰1,500米初賽，排於首輪第二組，外界早已視其為出綫大熱。但跑至最後一圈時，肯尼亞選手Edinah Jebitok突然跌倒，而緊隨其後的哈桑也因跟車太貼而跌倒。

哈桑爬起身後已被其他選手大幅抛離25米，但她仍加速奮起力追。哈桑最終更成功反超前，跑出4分5秒17的時間以首名成績晉級。

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哈桑在8日内一共要跑6場賽事，單在周一就要完成1,500米初賽和5,000米決賽。她在周五（6日）和周六（7日）更要分別完成1,500米決賽和10,000米決賽，對體力要求極高。

哈桑本來應可於初賽留力，積極備戰多項決賽賽事。而哈桑在同日晚上舉行的5,000米決賽更要迎戰兩屆世界冠軍、肯亞名將奧比里（Hellen Obiri），令人憂慮其發揮會受體力影響。

哈桑生於埃塞俄比亞，15歲時以難民身份前往荷蘭生活，其後開始練習長跑。她在2019年多哈世錦賽上同時摘得1,500米及10,000米項目金牌，今屆東京奧運更有意創下奪得3面長跑金牌的壯舉。

責任編輯：鄭錦玲