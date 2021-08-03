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【職場熱話】公司沒規定吃飯時間 同事們只吃半小時 猶如「搶食」 網民：打工唔係做奴隸！

理財智慧 11:00 2021/08/03

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打工仔最期待就是中午外出吃飯時間，能在百忙之中休息一下是十分重要的。誇張地說，員工就是靠午餐時間來獲下午工作的動力，公司給少一點時間都令人感到頹廢。近日有網民於網上討論區發文，指公司不讓人外出吃飯，還只有半小時午餐時間。

網民經歷：

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不少網民看完樓主的經歷後，紛紛直言他慘，「做到咁慘不如唔好做」、「無需辛苦，辭職！」、「比狗做！」等。樓主回應指自己一早決定要辭職了，不過是想知道有沒有人和他一樣而已。

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠【下一頁

就算網民叫他慢慢吃，樓主也覺得自己在別人吃得很快的對比下，吃得太慢不太好。有人覺得午餐時間只有半小時，一旦外賣遲了到達，就不用吃了。

有網民直言：「我堅持自己要有一個鐘私人時間，公司就算唔俾我準時食，我可以食晏啲，但我都會食足一個鐘。」，其他人大感贊同，直言：「打工，唔係做奴隸！」

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責任編輯：張瑋婷

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