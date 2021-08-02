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【港元定期存款】冷門中小行罕有加港元定存息 瞄準銀債逾300億退款商機

Hot Talk 16:39 2021/08/02

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印度ICICI銀行罕有搶存，今天加港元定期存款，一年期有0.4厘。

月結剛過去，一個月港元拆息轉跌，今天（8月2日）僅報0.08厘的約10年低位，但有中小行全面上調港元定存短中長期年息0.1厘，逆市獨加是印度ICICI銀行，目前其最高息是一年期的0.4厘。專家預計，冷門銀行也搶存，相信是瞄準銀債市料約有逾350億元向隅資金，而銀債將於8月10日開始退款，因而提早出招。

想知1年港元定存息最高有幾多？可按下圖了解

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雖然至今暫未見有港銀打正旗號，針對銀債的逾百億元退款推港元定期存款優惠，但上周已有3間中小銀行加息，乃下半年於一周內最多業界上調存息，畢竟面對港元拆息處於約10年低位多時，按理同業乏誘因蝕本搶存。業界預計個別港銀率先搶灘，相信為要窺伺長者的閒資，且料加息潮陸續有來。

事實上，8月開局，吸存戰即開打，由印度銀行拉開戰幔，連同上周南商、信銀國際及大新（02356）先後提高定存息，至今已有4行出擊。先說連環發功的信銀國際，除了於上周四（7月29日）已全面上調港元定存年息外，翌日（7月30日）更新推半年期港元定存享0.7厘年息，入場費為200萬元新資金，在同期高息榜打入三甲，僅次於集友及建行亞洲的0.8厘、以及南商的0.75厘。

英鎊定存10厘息罕現五冠王【下一頁

而南商連續兩周上調短中長期港元定存年息，同樣主攻大額新錢，指定理財戶斥500萬才享半年期年息0.75厘，一年也有0.7厘息，成長息榜冠軍，跟騰訊（00700）、工銀亞洲及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）看齊。

專家又料，業界將專攻以數碼化渠道可享更高息，皆因疫下老友記已熟習善用線上服務。正如龍頭滙豐（HSBC），在新一批銀色債券的銷售打破多項紀錄，申請宗數急升近一倍，認購金額亦增加71%。而經流動或網上理財的申請、佔整體比例逾40%，足見數碼銀行服務愈來愈受年長客戶歡迎。透過數碼渠道申請的宗數上升166%，認購金額為去年的2.1倍。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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