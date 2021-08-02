【美股焦點】Cathie Wood跌落神壇　市場將有ARKK反向ETF推出

去年疫科技股炙手可熱，有「連登契媽」、「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下多隻基金表現強勁，一度被投資者捧上神壇，當中旗艦基金ARKK吸金數十億美元。但隨著今年增長股整體表現遜色，ARKK表現大幅跑輸大市，年內跌3.76%，同期納斯達克指數升15.5%。據外媒報道，市場上即將有ARKK反向ETF上市，主要是為了沽空ARKK。

根據美國證券交易委員會（SEC）的公開文件顯示，Tuttle Capital Management正申請推出Tuttle Short ARKK ETF (SARK)，透過掉期合約追蹤ARKK的反向表現，管理費為0.75%，與ARKK收費一樣。

Tuttle Capital行政總裁Matt Tuttle稱：「由於ARKK已經代表了一籃子無利可圖的科技股的長期敞口，我們認為投資者應該可以沽空它」，他又指許多非機構投資者無法做空股票或ETF，或者難以借錢沽空。

當前市場上已經有很多反向產品可供選擇，多是針對某一市場指數或行業，卻沒有沽空某一特定ETF的先例，因此SEC是否會對該ETF予以通過，依然成疑。

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编辑：李勝男