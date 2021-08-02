【大行點睇】中國豬肉價跌影響盈利長遠仍看好 瑞銀下調萬洲目標價

瑞銀發表報告，指由於中國豬肉下跌，萬洲國際 （00288） 2021年中國包裝肉類及生產部門利潤較低，預計萬洲第二季銷售將按年跌5%至59億美元，不過受惠美國包裝肉的利潤率上升，期內EBIT按年增14%至4.25億美元。



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該行將萬洲2021年至2023年盈利預測，較原來下調4%至19%，目標價由11元降至10元，但看好長期增長，維持公司「買入」評級，預計第三季將有更佳復甦，同時最近股票回購計劃可帶來每股盈利約一成的升幅。



萬洲今日股價升0.5%至6.47元

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