【大行點睇】野村料吉利下半年盈利前景進一步復甦　上調目標價予「買入」評級

野村發表報告將吉利汽車(00175)目標價由27.8元升至30.2元，評級「買入」，維持對公司下半年的正面看法，認為其盈利前景應進一步復甦，主要由於芯片短缺情況將緩和帶動生產提升，而公司產品組合亦持續改善，單價較高的新車款增加，該行認為作為領先的廠商加上具強勁的電動車產品，吉利面對的監管風險亦有限，因公司對中國長遠環保目標有貢獻。



該行估計吉利上半年中期淨利將按年升22%至28億元人民幣(下同)，期內銷量增約19%，而平均銷售單價則升8%，不過影響部分被毛利率下跌1個百分點所抵銷。另外考慮原材料成本壓力及芯片短缺問題困擾上半年，認為公司將聚焦於改善產品組合而非搶佔市場份額，以為利潤下行帶來緩衝。

野村指，吉利已自首季逐步退出低端車款Vision的轎車，並在次季顯著減產Vision SUV，另一方面增加了新款、價位較高的車型，相信將帶動整體平均銷售單價提升，並緩解利潤方面的壓力。



因此野村將吉利2021年銷量預測降7%，但就將平均銷售單價預測升7%，毛利率微跌0.5至1個百分點，總括而言將吉利2021至2023年每股盈測各降13%、5%及4%，估計芯片短缺情況在第三季將開始緩和，並將在未來數季帶動產出復甦。

大行對吉利評級及目標價：

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