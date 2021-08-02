唔打針作賣點 約會App被Apple強行下架

多間大型科企因過度審查新冠肺炎疫情資訊，引起與言論自由有關的爭議。Apple上周六（7月31日）強行把約會應用程式Unjected 從App Store下架，Unjected的創辦人承認事件，惟批評Apple過度審查並表明會上訴。

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Apple上周六表示，由於Unjected違反新冠肺炎內容政策，因此把Unjected從Apple Store下架，民眾無法更新及下載該應用程式。Apple發言人引述已發表的創辦人採訪，指程式是讓未接種疫苗者，透過Unjected結識與其他抱持相同立場的人士，甚至進行約會。

Unjected推出時一度被Apple拒絕在App Store上架，但系統更新後，Apple再次容許Unjected在App Store內供民眾下載。程式開發者其後要求用戶避免使用反新冠疫苗用語，包括「接種」、「微型晶片」等。

Apple發言人表示，因Unjected試圖透過上述手法欺騙Apple用戶，再度違反Apple Store政策，所以最終再把程式下架。發言人強調，Apple政策要求與新冠肺炎疫情的資訊，必須要來自可靠來源，包括政府、非政府組織及經過認證的可信賴企業。

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Unjected的創辦人湯姆森 （Shelby Thomson）表示，民眾有權分享自身的醫療狀況及選擇自由，Unjected亦為未接種疫苗者帶來結識他人的機會。湯姆森表明會就下架向Apple上訴，但坦承重新上架機會甚微。

Unjected的Instagram帳戶則貼出新聞截圖，表示必須繼續發聲，持續抗衡制約民眾自由的審查。

責任編輯：郭麗明