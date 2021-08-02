【異動股】福萊特玻璃急升逾15%　與晶澳科技簽訂大額銷售合約

福萊特玻璃(06865)升逾15%，與A股晶澳科技（深：002459）簽訂46.18億元光伏壓延玻璃銷售合約。福萊特玻璃公佈，董事會已批准，公司及晶澳科技於2021年7月30日就供應及銷售預計約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，合約期自2021年8月1日起至2024年7月31日止。價格隨行就市，雙方本着友好共贏的原則協商各規格玻璃的採購價格。董事會考慮到雙玻組件的市場滲透率，按照卓創週報2021年7月29日公佈的3.2mm光伏玻璃均價22元/平方米（含税）、2.0mm光伏玻璃均價18元/平方米（含税）測算，預估總金額約46.18億元人民幣（含税）。

大行對福萊特玻璃評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機