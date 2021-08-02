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【異動股】福萊特玻璃急升逾15%　與晶澳科技簽訂大額銷售合約

股樓投資 16:40 2021/08/02

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福萊特玻璃(06865)升逾15%，與A股晶澳科技（深：002459）簽訂46.18億元光伏壓延玻璃銷售合約。福萊特玻璃公佈，董事會已批准，公司及晶澳科技於2021年7月30日就供應及銷售預計約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，合約期自2021年8月1日起至2024年7月31日止。價格隨行就市，雙方本着友好共贏的原則協商各規格玻璃的採購價格。董事會考慮到雙玻組件的市場滲透率，按照卓創週報2021年7月29日公佈的3.2mm光伏玻璃均價22元/平方米（含税）、2.0mm光伏玻璃均價18元/平方米（含税）測算，預估總金額約46.18億元人民幣（含税）。

 

大行對福萊特玻璃評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

港股 福萊特玻璃（06865）

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