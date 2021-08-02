【無線充電】華為推智能無線充電板　可同時為三部裝置充電   

▲ 華為將推出多設備智能無線充電板，聲稱可同時為3部裝置充電。(華為官方照片)

華為除了銷售智能手機外，更會不時推出如充電器等手機週邊產品 。華為於日前的發布會中宣布，將推出華為多設備智能無線充電板，聲稱可同時為3部裝置充電，而其充電功率最高可達15W。

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華為指，該充電板可支援對應無線充電的手機、平板電腦及智能手錶等多種裝置。 它強調該充電板具智能異物感應功能，故不存任何安全隱憂。當充電板感應到鎖匙等金屬物品放置於其上面時，它便會自動停止充電，而其內置的LED指示燈亦會閃亮以提醒用家。當裝置的電池接近完全充滿時，它便會進入防止過度充電模式，以延長電池壽命。

網民得悉此充電板即將推出後，紛紛表示不清楚它的具體使用方式，並提出了如用家必需要在指定位置方能充電，抑或可隨手將裝置放上該充電板即可等問題。惟華為暫時尚未就此作回應。該智能無線充電板的售價為799人民幣（約61港元），並將於今年9月中在內地市場正式上架，相信屆時會有更多官方資訊公布。

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責任編輯：陳泳如