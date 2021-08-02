【大行看法】大摩邢自強：當前監管周期將比以往更持久、更深遠

▲ 摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強

摩根士丹利一份報告指，中國政府正通過重大的監管框架轉變，將治理重點轉向統籌增長和可持續性、實現社會公平與安全，政府可能通過降低企業利潤來增加面向勞動力要素的分配，由此帶來的市場影響預計將更持久、更深遠。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強發表報告，指目前正處於中國經濟和資本市場歷史上的一個重要時刻，經過多年努力打贏脫貧攻堅戰之後，中國政府將經濟治理重點從注重增長轉向追求平衡增長和可持續性、社會公平、數據安全和自給自足。近期對金融科技、科技巨頭、校外培訓、加密貨幣以及碳排放的最新監管行動，都是本輪監管框架轉變的重要組成部分。

邢自強認為，與社會不平等日益加劇、環境可持續性、數據安全相關的行業正遭遇監管打壓，數據型科技和平台企業及房地產公司可能仍將承壓，但半本地化、網絡安全、面向大眾市場的國產品牌、創新藥物、生物技術和綠色經濟有望得到支持。同時，也對過度監管的風險保持警惕。

報告預計，當前監管周期對中國股市估值和股票風險溢價的影響，將比以往類似周期更持久、更深遠，因為影響到相當大的市場佔比，尤其是佔MSCI中國指數約40%權重的互聯網板塊。這些受影響行業和股票未來淨利率和營收增長都面臨著極大不確定性。

隨著時間推移，預計MSCI中國指數將逐漸擁有更加平衡的行業配置，互聯網權重降低、工業和IT等行業權重提高。

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編輯：區嘉俊