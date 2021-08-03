曾淵滄：新界北將成高新工業區

古洞官地招標，會德豐以41.85億元奪得，呎價8,499元，遠超市場估值，亦較今年4月新地（00016）於同區成功買地所付的7,184元呎價高18%。

為何古洞地價飛升？其中一個原因或是今年7月，特首林鄭月娥在立法會答問大會上，提出特區政府將全面重新規劃新界北部土地發展，林鄭月娥任期剩下一年，卻在這時候提出如此重大的政策改變。由此推斷，新界北部土地重新規劃的決定，是為了配合大灣區整體規劃，把香港融入大灣區的政策，下任特首不論是誰，也必定會繼續這項重大新規劃。



施政報告大計劃

7月立法會答問大會過後，特首林鄭月娥向記者們透露，今年10月，任內最後一份《施政報告》一定會讓人笑是「假大空」，這句話實在耐人尋味，10月份的《施政報告》該有令人意想不到的「大計劃」。在任期不足一年的時候提出「大計劃」，特首肯定是獲得中央政府默許，也是下屆政府必須遵守繼續進行的「大計劃」。這項「大計劃」極可能就是7月所說的新界北土地重新規劃，會德豐嗅覺靈敏，聞到新界北土地的發展潛能， 於是以高價奪地。



新界缺交通配套

其中，估計最大可能就是將新界北發展成一個全新高新科技工業區。100多年前，英國人取得香港島的管理權，之後再取得九龍新界的管理權，但新界畢竟是租界，英國人的各種發展集中在香港島，這個情況持續了100多年。1997年特區政府成立，以上規劃思維沒變，今日中環依然是香港特區中心，新界北部還是禁區，絕少人口居住，也沒有任何工商業活動，住在新界北部的人，全部天天往南走去上班，道路、鐵路交通設計也全是南北向，至今香港沒有一條鐵路是打橫貫穿新界北部。

港鐵（00066）屯馬綫是一個最佳例子，屯馬綫由烏溪沙向南走至紅磡再向西北走至天水圍然後再向南走至屯門，全程是南北向，如此交通配套不利於發展新界北部，成為一個可以提供大量就業機會的新地區，相信這也就是林鄭月娥7月於立法會所說的，新界北要重新規劃的理由。

新界北與深圳相鄰，深圳已是全中國最重要的創新科技中心，香港要融入大灣區，第一個要配合的就是讓新界北與深圳接合，新界北的禁區是否仍有存在必要？如果廢掉禁區，新界北馬上可以提供大量的處女地供發展，如果新界北成功發展成創新科技工業區，會德豐以呎價8,499元奪地就不算是高價了。

本文節錄自719期WEALTH 置業安居

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