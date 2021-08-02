【大行點睇】小鵬汽車交付量創新高　獲瑞信招銀國際予正面評級

瑞信發表研究報告指，小鵬汽車(09868)(美：XPEV)7月份智能車交付量達8,040輛創新高，按年增長228%，按月亦升22%，超出市場預期，當中小鵬P7交付量達6,054輛，按月升28%，續創新高，主要由於來自低價版本銷售增加及線下渠道拓展所致。



該行指，小鵬上月剛推出SUV車型G3i，定價介乎14.98萬至18.58萬元人民幣，預期將於9月起交付，由於該車型將在公司自家廠房生產，預期有助提升利潤空間；同時肇慶政府已開始為當地生產的汽車提供補貼，料將刺激銷量。

考慮到銷售表現強勁，該行將小鵬2021至2023年盈利預測上調20%至34.6%，美股目標價由70美元上調至72美元，維持「跑贏大市」評級。

另外，另一間招銀國際亦首予小鵬汽車「買入」評級，目標價196元。

大行對小鵬汽車評級及目標價：

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