  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期 濠賭股逆市下跌

股樓投資 16:40 2021/08/02

分享：

澳門博彩監察協調局公布，7月博彩收入按年升5.3倍至84.4億元（澳門元，下同），按月升29.2%，連續6個月上揚，惟升幅較上月的8.1倍放緩，而且輕微低於市場預期，券商花旗早前預測為85億元。今年首7個月，博彩收入574.7億元，按年增長63.9%。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

  •  

此外，據《澳門日報》報道，澳門旅遊局副局長許耀明表示，由於內地疫情反覆，因此上周日均旅客有2.5萬人次的表現已不算差，希望暑假能保持在這水平。賭收及入境旅客數字未有帶來太大驚喜，濠賭股今日普遍逆市下跌。兩大龍頭股金沙中國（01928）及銀娛（00027）分別最多跌3.6%及3.4%；永利澳門（01128）、美高海中國（02282）及澳博（00880）亦一度跌2.6%至4%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

澳博控股（00880） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 經濟 澳門 永利澳門（01128）

上一篇文章

【政府工略】1823請助理經理(培訓) 月薪3萬至4.1萬元 實際要做啲咩

下一篇文章

【異動股】福萊特玻璃急升逾15%　與晶澳科技簽訂大額銷售合約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」