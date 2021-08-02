【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期 濠賭股逆市下跌

澳門博彩監察協調局公布，7月博彩收入按年升5.3倍至84.4億元（澳門元，下同），按月升29.2%，連續6個月上揚，惟升幅較上月的8.1倍放緩，而且輕微低於市場預期，券商花旗早前預測為85億元。今年首7個月，博彩收入574.7億元，按年增長63.9%。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

此外，據《澳門日報》報道，澳門旅遊局副局長許耀明表示，由於內地疫情反覆，因此上周日均旅客有2.5萬人次的表現已不算差，希望暑假能保持在這水平。賭收及入境旅客數字未有帶來太大驚喜，濠賭股今日普遍逆市下跌。兩大龍頭股金沙中國（01928）及銀娛（00027）分別最多跌3.6%及3.4%；永利澳門（01128）、美高海中國（02282）及澳博（00880）亦一度跌2.6%至4%。

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記者：郭秀慧