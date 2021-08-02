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【廣告業】消費者愈來愈重視私隱　法律加強監管　日企減少使用定向廣告

商業 15:58 2021/08/02

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日本近期愈來愈多企業減少使用定向廣告。（法新社資料圖片）

定向廣告(Behavior Targeting Advertising)是指根據個人在不同網站的瀏覽、檢索或購物記錄等數據，來推送符合個人興趣的廣告。相比非定向廣告，定向廣告能帶來兩倍以上的用戶點擊率。但在日本，由於法律監管愈來愈嚴密，以及美國大型IT企業的態度轉變，近期卻愈來愈多企業減少使用定向廣告。

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法律方面，全球有不少地區都加強監管企業審理個人信息的法例。日本亦將於2022年4月起全面實施修正個人信息保護法，規定企業在將掌握個人網絡瀏覽記錄的「Cookie」等信息轉讓給其他企業時，需徵得本人同意。

另一更大因素，是收集個人數據的美國大型IT企業的態度轉變。Google已確定，將從2023年起限制在瀏覽器「Chrome」上，名為「第三方Cookie」的數據共享機制；蘋果也將從2021年4月起規定，未經用戶同意，手機APP供應商將不能收集用戶的個人信息。廣告分析企業AppsFlyer指，截至7月中旬已經同意的用戶不到一半。

有見及此，日本企業紛紛削減了定向廣告的預算。以札幌啤酒、愛速客樂（ASKUL）為例，札幌啤酒的酒類業務廣告預算減少了約7成，網上廣告中定向廣告的比例由原來的3成下降至1成以下；愛速客樂亦把網購平臺「LOHACO」上最近3年的定向廣告預算降至原來的十分之一。
  
不過，定向廣告亦有可能在未來以新面貌出現。Google現正開發不以個人為單位，而以匿名的數千人為單位分類嗜好來推送廣告的技術。

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責任編輯：李智美

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