【搜游食誌@iM網欄】性價比優越 米芝蓮級川菜大快朵頤

7月份與友人到了好幾家米芝蓮頒發1星或推介的川菜館，認真說沒有什麼特別，只是食肆一家，食物、味道沒有什麼共鳴感，友人相聚，情誼更濃！在我而言，食物一定是隨著生活、潮流、趨勢而有所變異，只是在乎於在傳統正宗中變得更好，或是比下去了。

▲ 川菜給人第一印象都是一盆紅噹噹紅油水煮香辣鍋。

「川菜」的辣風味強調：麻、辣、鮮香，對味蕾神經的刺激度是極為濃烈。川菜、渝菜（重慶地方菜）的麻香辣比其他省的討好。推算是原地物資豐富，四川有天府之國的美譽。不可少看食材成就一道成功美食的重要性，廚藝是技巧，若廚師沒有好好理解食材的特性，誤用了烹煮的方法及炊具，縱使是什麼珍貴食材也不會變成佳餚。

▲ 乾鮑就是烹製技巧、食材配搭的美食，它只是味道的載體。

「乾鮑」就是一個最好的事例，「乾鮑」視為珍饈，並不單是因為食材價格高昂，更重要是整個烹飪過程環環相扣，浸發、燜煮配料的搭配、火候控制、回「糖」、收汁、扣燉，「乾鮑魚」是一道吸收配搭材料精華而成的醇、濃、軟、滑、可口的菜式 。

▲ 駿景軒的餐飲性價比非常高值，價格與裝璜、氣氛、服務、食物質素，必令消費者滿意。

自駿景軒隨酒店遷往灣仔皇后大道東，一直都未有再到訪，兒子們年幼時在跑馬地唸幼稚園、中、小學後亦常到跑馬地用饍，這個地方滿載我們一家人的食事樂趣。事緣要做抗疫檢測，附近就是駿景軒，順道享用一頓午餐。當天是週三，竟客滿，目測7成以上是熟客留座，難怪連續7年榮獲米芝蓮美譽，想必名實相符，放心點餐，大快朵頤。

▲ 椒麻魚出色的地方是麻得剛好，不會麻得失去味覺，湯底燙熱，鮮、香、辣味四射！

明知「眼濶肚窄」也擋不住，粵式點心就不看了，既然以川辣菜贏得大家歡心，天氣悶熱，前菜點了酸辣涼粉，酸辣開胃，涼粉爽口。廚房出菜流程是反映廚師團隊的管理水準，點餐時，部長沒有問我上菜要求，原來他們已有一套完善的服務流程，值得讚賞，畢竟酒店內的食肆，對裝潢、服務設定的標準是備受重視。

▲ 新體驗的味道，日本花菇扣鵝掌，盛惠HK$88,物超所值。

涼菜食到大半後，就上日本花菇扣鵝掌，酸辣後來過大反差的味道，醇、濃、香、厚是這道傳統粵菜的要項，鵝掌軟滑而皮不破，筋膜皮之間的軟組織焾滑香軟而入味，這道是易學難精的菜色，扣得入味，點晴是伴食的芡汁，濃稠剛好，花菇是分開獨立烹煮，帶著絲絲日本花菇獨有菌香爽滑，未知廚師是否刻意讓食客將花菇蘸上芡汁料伴食，而沒有事前將花菇炆煮入味，算是一個新體驗食法，綻放了花菇、鵝掌和精華熬製的芡汁三種味道，口腔味覺、嗅覺上可明顯分野出層次感。

▲ 桂花魚是河鮮，魚味不濃，搭配水煮、椒麻的濃味烹製，兩者皆有共鳴。

酸菜魚、水煮魚、椒麻魚令我猶豫好一陣子，選了椒麻魚，因為一般香港川菜館都偏重香辣而不重「麻」香，就試下會否有驚喜。上了一盆光是看份量、性價比就叫你拍掌，HK$338的定價，從服務、環境、食材質素，實在沒有什麼好挑剔。那股香、辣味已叫我不忍立馬下箸，完全滿足「愛食」的我，對視覺、嗅覺的第一度交流，先喝一口湯，鮮甜的菜根香味帶辛辣，絕不是一盆紅油的辣，猶如南充美女，貌美而帶點剛強的溫柔。那份麻麻的感覺，頗有後勁，一點點強烈起來，雙唇亦愈來愈明顯受此衝擊，好過癮，又絕不影響你的食慾，麻辣、香甜的夾擊中一口一口食下桂花魚，河鮮雖味不濃，嫩滑，配搭麻、辣帶出香、鮮，配菜亦不馬虎，每條芽菜都是胖嘟嘟，爽脆而不帶草腥味，冬筍片鮮甜可口，好像追酒般，幾乎喝光這盆椒麻魚的湯，完全沒有口乾，無味精。愛喝湯的我，得了一份額外滿足感。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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