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港交所388股價升逾4%　仍有力再上嗎？

股市 16:00 2021/08/02

分享：

港交所 （00388） 股價今早造好，早段升超過4%，高見517元。特別一提，股票印花稅今日起由0.1%上調至0.13%。港交所股價前景如何？獨立股評人盧嘉偉預料港交所股價仍有上望空間，有機會上試550元。

重溫《ET開市直擊》（開聲聽↓）

00：41 - 外圍市況速報
02：02 - 聯儲局秋季縮減買債規模？對股市有何影響？
04：43 - 港股市況速報＋北水盤路
05：52 - 港股8月市況分析　中美對企業境外上市企業監管解讀
12：16 - 港交所 （00388） 股價前景分析
17：37 - 和記電訊香港 （00215） 現價可買收特別息？
20：11 - 港股開市前市況速報
21：02 - ET個股推介：中電 （00002）
24：02 - 股票分析：滙豐 （00005） 業績前分析及買賣策略
28：00 - 股票分析：物管股＋本地地產股
09：04 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析
32：15 - 港股開市後市況速報
36：21 -  股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景分析
39：35 -  股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析
42：20 -  股票分析：恒大物業 （06666） 股價前景分析
45：27 -  股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
47：25 -  股票分析：中芯國際 （00981） vs華虹半導體 （01347） vs TSMC股價前景分析
47：25 -  股票分析：小米集團 （01810） 股價前景分析
52：34 -  股票分析：晶門半導體 （02878） 股價前景分析
54：05 -  股票分析：東岳集團 （00189） 股價前景分析
56：20 -  股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析
59：45 -  股票分析：中國海外 （00688） 股價前景分析
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：02：48 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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