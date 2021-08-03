【職場熱話】兼職助教沒和公司簽約 出糧要等課程完結後一個月 疑似想不出糧

無論是全職還是兼職，上班就是為工資勞心拼命。打工仔怕公司「拖糧」，要三催四請才願意發放工資，更怕公司不出糧。近日有網民於網上討論區發文，指朋友的公司似乎不打算發薪金。

網民經歷：

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帖文一出，嘩聲四起。網民紛紛留言：「無簽約都上班，真優秀！」「不管了，都去勞工處告了再說！」、「沒簽約就應該馬上不幹！」等。樓主回應問：「但他的課程還沒完，也能告？」。有人為他獻策，可以叫朋友先和老闆商量，再留下白紙黑字的證據，直言：「你怕不出糧，但又可以不簽合約就上班，奇怪。」

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樓主後來又說，公司有出更表給朋友。網民就指這應該能當成紀錄，不怕不出糧。不過，也要注意公司會拖糧。

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責任編輯：張瑋婷