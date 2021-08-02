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【英鎊定期存款】英鎊定存10厘息罕現五冠王 中資行罕有搶吸英鎊

Hot Talk 15:55 2021/08/02

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英倫銀行於本周四議息，市場聚焦會否再放鷹提早收水。

英倫銀行於本周四（8月5日）議息，市場緊盯原本已由鴿轉鷹的央行，或再有成員促退市收水，畢竟英國通脹及樓價高企。但專家普遍預期，在全球疫情反彈下，英國暫不會提早加息，而大行如花旗更大膽預計，英國及至兩年後、即2023年才上調政策利率。

英鎊定存罕現高息五冠王，詳情可按下圖了解

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不過，中資行卻罕有搶英鎊定期存款，信銀國際新推7天英鎊短存有10厘年息，致令市面罕現五冠王，其他提供如此高息的銀行包括滙豐（HSBC）、恒生（00011）、集友及南商，相同短存齊享雙位數超高息，但齊須兌換資金等附帶條件。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早（8月2日）回應本報查詢指，英倫銀行快將議息，可能會有一至兩位英倫銀行成員投票贊成停止量寬政策，但放風提早加息的機會不大，料2023年5月才會作首次加息。

歐元定存息最高兩厘【下一頁

展望後市，黃栢寧預計，英鎊兌美元滙價於3個月預測為1.38，未來6至12個月預測為1.41。

至於短期走勢，華僑永亨經濟師李若凡料，英鎊兌美元滙價於未來兩周介乎1.375到1.398，若英倫銀行轉鷹，預計鎊滙或上試1.4心理大關，兌港元的支持位則在10.687，阻力區為10.866。

不過，須注意有中小行最近減英鎊定期存款息，上商早前全面下調短中長期年息0.1厘，令半年報0.3厘，1年為0.4厘，以相同存期計，仍是高息王。另有大行繼續提供特惠息，例如花旗由即日起至9月30日，客戶於以新資金20萬港元兌換英鎊，並開立1個月英鎊定期存款可享2厘年利率，優惠利率名額有限，額滿即止。

花旗發言人提醒，上述優惠只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行1萬美元等值、或以上之外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）的現有客戶。此外， 優惠不適用於透過網上、或流動電話理財開立之定期存款。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 英鎊定期存款

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