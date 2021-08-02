君子愛財　取之有道　梁鎮華：信譽乃企業持續發展之法

▲ 梁鎮華一直把信譽視為企業經營的關鍵。

在商業社會中，企業追求利潤固然是天經地義，惟從商近40年的梁鎮華深信，君子愛財，取之有道，多年來除一直在產品研發，企業管理上不斷精益求精；同時投放大量資源，為員工提供優質的生活環境，為行業、社會作出貢獻。凡此種種不只成就了年產值逾40億港元的利奧紙品集團（下稱利奧集團），更打造出非利潤能夠媲美的利奧文化。

踏進碩大的利奧集團香港辦公室，映入眼簾的除了代表着集團的「利奧藍」與「利奧黃」裝潢外，辦公室的入口更懸掛着一幅有近40年歷史的對聯——「利盈有法經營善，奧妙其中信譽恒」。「這幅對聯是我創立利奧之初，在江門一個港口偶然覓得。」利奧集團主席兼創辦人之一的梁鎮華娓娓道出該對聯的故事和當中含意。「『信譽』二字乃利奧一直持守，且支持我們穩步發展的關鍵！」

敢於承擔 能捨才有得

憑藉過人的膽識與高瞻遠足的目光，梁鎮華於1982年跟友人創立利奧紙袋有限公司（即利奧集團前身）。經歷數十寒暑，該公司已由一家只有8人的中小企，成為逾萬名員工，辦公室遍及內地和歐美的紙品印刷集團。「其實做生意的風險可能較賽馬還要大。」作為馬主，梁鎮華笑言養馬、賽馬不過是興趣，當中的輸贏從不掛在心上，惟經營生意卻截然不同，只因背後涉及對客戶的承諾、對員工以至社會的責任。



為此，他曾因一宗客戶投訴，在初抵溫哥華後隨即回港處理有關事宜，並於翌日飛往紐約跟客戶直接對話；另外，他亦試過為產品質素自拆「招牌」——把上述隱含集團名字的對聯移走，藉此激勵團隊要在限時內解決問題，挽回客戶的信任。



「與客戶的合作假如出現問題，只要我們有一絲責任，我也會主動承擔，並與客戶尋求彼此滿意的解決方案。」因着這種勇於承擔責任的態度，不但減少了集團與客戶之間的衝突，甚至令客戶樂於繼續與公司合作，為利奧創造更多機遇。「常言道，有危便有機，有捨才有得。我們若能妥善處理『危』，往往能夠從中找到『機』。」

以身作則 建構文化

▲ 利奧集團位於內地的鶴山廠區設施完善，讓員工能在舒適的環境下生活和工作。

時光荏苒，利奧集團快將踏入40周年，到底梁鎮華認為自己是得多於失，還是失多於得呢？他未有明言，惟從其對工作的熱誠和投入，可以肯定他對自己和團隊的工作非常滿足。



「數十年來有哪些令我感動的事情？其一是站在內地鶴山廠區的廣場上，回首看到一棟棟由『利奧藍』、『利奧黃』組成的建築群，當中包括廠房、宿舍及各項設施。能夠為員工提供安居樂業的環境，就是我最感恩惠的事情。」另外，梁鎮華亦非常懷念與逾萬名員工在廠區內共進年夜飯的情景，「當逾萬名同事逐一對你說『新年快樂』、『身體健康』，那份感動絕對非筆墨能夠形容！」



管理一家逾萬人的企業豈是易事？到底梁鎮華有何魅力令其深受同事愛戴？「建立企業文化固然重要，但箇中關鍵是在於得到同事的認同。」由於待人接物一直本着「己所不欲，勿施於人」的信念，所以無論在廠房建設、對待客戶、員工福利，以至廠區飯堂的膳食均一絲不苟。「假如你認為飯堂的食物不濟，又怎能給同事吃？」這種以人為本的精神正是梁鎮華成功之道。

從改進覓發展空間

正當利奧集團邁向40個年頭之際，梁鎮華亦將踏入古稀之年。「不少人問我何時退休，我的答案是：當所有『利奧人』都為工作、生活笑逐顏開之際，正是我退下來之時。」事實上，梁鎮華從未為自己的工作生涯或集團業務劃下界綫，「因為可以改進的空間實在太多，而這也是值得開心的事，因為有改進的地方也代表着我們有發展的空間。」



自從接觸到「精益管理」，梁鎮華近年積極引領團隊在研發、生產以至管理上不斷提升，「我們會嘗試從『否定』開始，尋找生產和管理上的問題，繼而因應實際情況，為團隊訂定改進的時間表。」他坦言，「精益管理」博大精深，想取得成效先要了解當中精髓，並把其滲透到日常營運。「往後，我們會朝着低成本簡易自動化的方向前進，透過高新科技，提升核心競爭力，創造更大的發展空間。」

從人出發 走出綠色大道

▲ 利奧集團於今年7月28日獲得第3輪綠色融資，至今集團共取得11.5億港元綠色貸款。

因着「己所不欲，勿施於人」的想法，梁鎮華在內地興建首個廠房時，已把環保元素滲入其中，斥資興建污水處理設備。「其實當時我們沒有環保這個意識，只是想到沒有人會希望自己的『家』會被弄污。」盡管沒有明確的想法，但利奧集團卻體現出綠色企業應有的典範。



近年，利奧集團不斷加大各地廠房的節能減排力度，推動紙品產業的可持續發展，而繼2018和2019年取得合共7.5億港元綠色融資後，該集團於2021年7月28日再獲一筆4億港元的4年期綠色融資，並成為香港金融管理局「綠色和可持續金融資助計劃」下首批認可企業，為其繼續綠色經營予以肯定和支持。



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