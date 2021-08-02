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【公關大娜移@iM網欄】奧運抽水要成功 錢同開心最重要

名人薈萃 16:11 2021/08/02

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有一個人人熱衷、但尚未納入奧運的比賽項目，它的名字叫做「抽水」。東奧除了選手、觀眾多之外，還盛產抽水機。一邊廂放送着體育賽事。另一邊的網路熱烈上演抽水秀。

 

IKEA抽水、

高官抽水、

議員抽水、

機構抽水、

網蟲抽水⋯⋯

 

辦公室裏、名貴房車上、早會間、課堂裡忽然觀賞賽事，或截屏健兒英姿，一張張照片上載至個人社交平台，以昭示對運動和健兒的熾愛。還有抽水到地老天荒的厚黑族林作。也有公司勇字行頭，抽中火水，「呃like唔成，變咗喪吸嬲嬲」，賠了夫人又折兵。

 

行走「抽水」這條高空綱線，「跟著感覺走」或「一味跟風」是很任性和不專業的玩法。抽水玩得高明，可以「四兩撥千斤」，以低成本借勢發圍。當年歐盟知識產權局裁定麥當勞的「Big Mac」商標無效後，Burger King趁機熱推「The Not Big Mac’s」餐單以嘲諷對手，成功製造話題並谷起銷量。

 

寶馬百歲誕辰時，Benz送上一份意想不到的賀禮，推出廣告調侃對手：「Thank you for 100 years of competition. The previous 30 years were actually a bit boring. 」

 

想成為上乘的抽水機，首要具備「超強的幽默感」與「大方慷慨的特質」。以幽默感而言，似乎外國的月亮比較圓，有趣的企業以西方居多，好似維珍、肯德基、Burger King、可口可樂、蘋果、杜蕾斯⋯⋯

 

這類歡喜冤家式的互動，絕非單憑一時興起的gut feeling，背後建基於龐大客戶行為數據的算計：利用什麼話題、針對哪類受眾、聘用那位social influencer、發文的時機和平台交叉互用，所有上述的決策都有科學的數據分析和支持。

 

做到安全不炒車，有幾個禁忌區域盡量少碰為妙，包括政治、宗教、種族、兩性關係；更不要在別人傷口上灑鹽，幸災樂禍最討人厭。把關者的經驗、社會常識和敏感度也是關鍵，「抽與不抽」的判斷往往如電光火石，能令人發笑和慷慨灑錢的，一般較少中槍。


 

 

卡夫亨氏藉「安心事作」抽水發文，引人發笑。

Burger King推出The Not Big Macs餐單明串對手。

Benz在對手寶馬100周年慶典時出廣告抽水贈興。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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