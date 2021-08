【公關大娜移@iM網欄】奧運抽水要成功 錢同開心最重要

有一個人人熱衷、但尚未納入奧運的比賽項目,它的名字叫做「抽水」。東奧除了選手、觀眾多之外,還盛產抽水機。一邊廂放送着體育賽事。另一邊的網路熱烈上演抽水秀。

IKEA抽水、

高官抽水、

議員抽水、

機構抽水、

網蟲抽水⋯⋯

辦公室裏、名貴房車上、早會間、課堂裡忽然觀賞賽事,或截屏健兒英姿,一張張照片上載至個人社交平台,以昭示對運動和健兒的熾愛。還有抽水到地老天荒的厚黑族林作。也有公司勇字行頭,抽中火水,「呃like唔成,變咗喪吸嬲嬲」,賠了夫人又折兵。

行走「抽水」這條高空綱線,「跟著感覺走」或「一味跟風」是很任性和不專業的玩法。抽水玩得高明,可以「四兩撥千斤」,以低成本借勢發圍。當年歐盟知識產權局裁定麥當勞的「Big Mac」商標無效後,Burger King趁機熱推「The Not Big Mac’s」餐單以嘲諷對手,成功製造話題並谷起銷量。

寶馬百歲誕辰時,Benz送上一份意想不到的賀禮,推出廣告調侃對手:「Thank you for 100 years of competition. The previous 30 years were actually a bit boring. 」

想成為上乘的抽水機,首要具備「超強的幽默感」與「大方慷慨的特質」。以幽默感而言,似乎外國的月亮比較圓,有趣的企業以西方居多,好似維珍、肯德基、Burger King、可口可樂、蘋果、杜蕾斯⋯⋯

這類歡喜冤家式的互動,絕非單憑一時興起的gut feeling,背後建基於龐大客戶行為數據的算計:利用什麼話題、針對哪類受眾、聘用那位social influencer、發文的時機和平台交叉互用,所有上述的決策都有科學的數據分析和支持。

做到安全不炒車,有幾個禁忌區域盡量少碰為妙,包括政治、宗教、種族、兩性關係;更不要在別人傷口上灑鹽,幸災樂禍最討人厭。把關者的經驗、社會常識和敏感度也是關鍵,「抽與不抽」的判斷往往如電光火石,能令人發笑和慷慨灑錢的,一般較少中槍。





▲ 卡夫亨氏藉「安心事作」抽水發文,引人發笑。

▲ Burger King推出The Not Big Macs餐單明串對手。

▲ Benz在對手寶馬100周年慶典時出廣告抽水贈興。

