【香港零售】港6月零售銷貨價值按年升5.8%　網銷佔總額8.1%

本港6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較去年同月上升5.8%。在今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較去年同月上升63.8%。

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與去年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.4%，而同期的零售業網上銷售價值的臨時估計上升54.9%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月與去年6月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升16.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升31.8%）；服裝（上升18.8%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升10.6%）；藥物及化妝品（上升8.9%）；汽車及汽車零件（上升36.0%）；燃料（上升5.1%）；中藥（上升10.8%）；以及書報、文具及禮品（上升6.8%）。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.6%）；百貨公司貨品（下跌20.3%）；傢具及固定裝置（下跌3.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.8%）；以及眼鏡店（下跌2.7%）。

第二季總銷貨量 按季增3.6%



政府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷售在6月繼續按年上升。第二季合計，零售業總銷貨量經季節性調整後較上一季增長3.6%。然而，由於訪港旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平。展望未來，發言人指出消費券計劃將有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持。

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責任編輯：蘇穎琪