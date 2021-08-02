▲ 【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億 獲花旗上調H股目標價至410元

電動車電池產業鏈成近期關注重點，比亞迪 （01211） 全日大升8%，收報258.2元，創逾3個月高位，比亞迪A股（深：002594）更創新高，令比亞迪總市值逾9000億元。高盛發表報告指，早前與比亞迪銷售經理溝通，其生產製造的刀片電池交付強勁，預計有關訂單的交付將在8月開始加速。

比亞迪A股今日收盤前半小時漲停，股價創歷史新高，報291.18元人民幣，成交額錄得176.49億元人民幣。港股全日大升8%，收報258.2元，成交58億元。

以A股總市值計，比亞迪A股市值折合相當於6353億港元，H股市值則達2706億元，令公司總市值達9059億元。

比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能，可見【下一頁】

高盛表示，公司自1月份起推出DM-i超級混動技術系統，3月推出首款相關車輛，預計有關該系統的產品，將在今年下半年佔經銷商總訂單的60%以上，而今年上半年佔比不到30%，有關交付受到電池供應限制。高盛預計，比亞迪電池業務產能在今年年底將增至70GWh，維持比亞迪「買入」評級，目標價313元。

另外，花旗預計，比亞迪第三季度將宣布大規模的外部磷酸鐵鋰電池出貨計劃，預計下半年電動車業務毛利將較上半年有大幅回升，決定上調比亞迪H股目標價25%至410元，而A股目標價亦由299元人民幣上調至352元人民幣。

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