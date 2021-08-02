【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報26235點，升274點，大市總成交1,669億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，中港股近日調整壓力主要來自監管新政，中證監最新溫和回應美監管當局的新要求，更重要的是，明言將增加及提高政策的可預期性，令市場憂慮稍降溫，刺激中港股反彈。

上證指數勁彈66點或2%，收報3464點。恒指升幅稍遜，主要靠傳統經濟股力撑，滙豐 （00005） 升0.9%至43.45元，港交所 （00388） 升4.3%至517.5元，汽車、電池股亦有表現，比亞迪 （01211） 升8%至258.2元。

炒股不炒市 水泥股異軍突起

炒股不炒市，碳中和、新能源板塊續受捧，近年轉攻新能源的電力股亦受惠估值調升，龍源電力 （00916） 升4.8%至15.22元。

水泥股異軍突起，海螺水泥 （00914） 升8.2%至40.2元。此板塊風險較高，惟亦有觸底反彈的可能，主要受惠調控新產能、煤價下跌及水泥價格有望上調。後市宜緊盯水泥價格走勢。部署上，若失守是日低位或早前橫行區底部，宜止蝕。

滙豐業績勝預期 回調可考慮

個別股份方面，滙豐業績勝預期，惟派息遜預期，股價衝高後升幅收窄。部署上，待股價回調可考慮。

恒騰網絡 （00136） 升46.8%至5.02元，主因騰訊 （00700） 從恒大 （03333） 手中增持股份，惟要留意，騰訊增持後亦不過持有23%股權，持有者宜候高食糊。中長線而言，恒騰業務轉型成果難料，亦要留意騰訊會否有後續動作。

展望恒指後市，還看A股表現及監管後續，惟料27000關阻力大。

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