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【用戶隱私】用戶集體訴訟遭Zoombombing攻擊 Zoom須支付6.6億港元和解金

環球政經 16:32 2021/08/02

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視像會議軟件公司Zoom Video Communications就一項侵犯用戶隱私權的集體訴訟案達成和解，並同意支付8,500萬美元（約6.63億港元），以及加強其安全措施。

【周未好去處】探索風靡全球Pixar動畫工作室 幕後製作過程大曝光：【下一頁

據路透社報道，部分美國用戶去年3月在加州北區地方法院提起訴訟，指Zoom早前將用戶個人資料提供予Facebook、Google及LinkedIn，導致用戶個人資料外洩，令到黑客成功用「Zoombombing」進行攻擊，入侵用戶的Zoom視像會議。

據和解協議，由提出集體訴訟的Zoom用戶將獲得其主要訂閱服務15%或25美元（約195港元）的退款，以金額較高者計算，而其他用戶則可獲15美元（約117港元）。同時，公司同意採用安全措施，包括當會議主持人或其他參與者於會議期間使用第三方應用程式時，會發出提示給予其他用戶，並為員工提供隱私和數據處理等方面的專門培訓課程。

美國地方法院法官Lucy Koh上周六批准Zoom和解協議；今年3月，由Zoom用戶提出的集體訴訟案，部分指控內容獲法官批准可繼續進行聆訊；Zoom早前被指違反用戶私隱保障條例，包括與Facebook、谷歌與LinkedIn分享用戶訊息，以及透過「Zoombombing」的操作模式，助長黑客較容易地干擾Zoom用戶的會議。

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責任編輯：潘曉豐

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