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【大行點睇】回顧內房首7個月表現 大摩指金地綠城銷售達成率較突出

股樓投資 15:33 2021/08/02

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大摩發表報告，指按中位數計，內房行業在今年首7個月銷售按年增26%，其中綠城中國 （03900） 增長超過九成，而萬科 （02202） 及中國恒大 （03333） 則增長不到10%。另外，由於高基數效應下，24間主流內房7月銷售中位數按年跌9%，其中金地集團（600383）及中國海外 （00688） 均升兩成，遠洋中國 （03377） 及綠城中國升10%至20%，而雅居樂 （03383） 、富力 （02777） 及世茂 （00813） 則綠得超過兩成跌幅。

大摩認為，整體內房首七個月已達成全年銷售目標約56%，其中金地及綠城表現較突出，達成率超過六成，而遠洋集團達成率則僅約四成。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 行業 中國 世茂集團（00813） 富力地產（02777） 雅居樂集團（03383） 遠洋集團（03377） 中國海外發展（00688） 金地集團（滬：600383） 萬科企業（02202）

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